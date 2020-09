Dzeko grazia Pirlo

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma mette paura alla Juve e la vittoria sfugge per due errori clamorosi di Dzeko nella ripresa. I bianconeri si salvano grazie a Ronaldo, autore di una doppietta come Veretout. Fonseca ha messo in campo una squadra coraggiosa, che ha cercato il successo fino alla fine. Dopo una settimana molto turbolenta, l’allenatore giallorosso consolida la sua posizione, schiera la formazione annunciata alla vigilia, una Roma ancora incompleta a una settimana dalla fine del mercato. Debutto all’Olimpico per i Friedkin, che hanno conosciuto il c.t. Mancini, con mille tifosi presenti per ridare voce allo stadio.