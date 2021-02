Dzeko fuori uso, tocca a Mayoral fare gol al Milan

La Repubblica (F.Ferrazza) – Alla vigilia di questo Roma-Milan, alzi la mano chi, almeno per un secondo, non si sia chiesto se avrebbe giocato Dzeko o Mayoral contro i rossoneri. Mayoral dovrà essere una certezza, perché almeno per le prossime tre partite toccherà a lui guidare l’attacco, vista la lesione all’adduttore sinistro che terrà fuori Edin. Il numero 9 proverà a recuperare per lo Shakhtar, che per Fonseca sarà la partita del cuore: ha allenato tre anni il club ucraino, vincendo coppe e trofei.