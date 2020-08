Dzeko, Fonseca, Fienga: i giorni del chiarimento

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Nella giornata di domani, la Roma si ritroverà al Fulvio Bernardini di Trigoria, per dare il via alla nuova stagione, 21 giorni dopo la sconfitta contro il Siviglia in Europa League. La prima cosa da fare saranno degli incontri per chiarire alcuni punti per il futuro. In modo particolare, il CEO romanista Guido Fienga, figura a capo in questo momento della dirigenza, dovrà confrontarsi faccia a faccia con Edin Dzeko e Paulo Fonseca. Il bosniaco, che aveva fatto trapelare i suoi malumori rivolti anche e soprattutto verso il tecnico dopo la sconfitta contro i spagnoli, è seguito dalla Juventus e deve decidere cosa fare. La Roma deve capire subito la volontà del numero 9, per mettersi alla ricerca, eventualmente, di un sostituto all’altezza. Infine, c’è da delineare il rapporto con l’allenatore portoghese: con più tempo a disposizione, la nuova proprietà avrebbe fatto delle valutazioni sul suo operato, come giusto che sia, ma Fonseca ha bisogno di un segnale di fiducia da far recepire all’interno ed all’esterno del centro sportivo.