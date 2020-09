Dzeko è un rebus e Mkhitaryan si scopre falso nove

La Repubblica (M. Pinci) – Gli occhi commossi di Milena Monteiro Duarte quando il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini le regalava la maglia numero dieci con scritto Willy, il nome del fratello ucciso a Colleferro, hanno accompagnato i giallorossi nelle prove generali per l’inizio del campionato. La Roma ha vinto 4-1 col Frosinone ma con tante assenze, in primis quella di Dzeko. Intanto Fonseca ha trovato quella che potrebbe essere più di una situazione tampone: quella di Mkhitaryan falso nove. Prima di cedere gli esuberi infatti difficilmente si potrà dare la caccia al vice Dzeko. Il piano B è quello di un centravanti rotante, Pedro, con due dietro. Altra questione aperta dopo l’amichevole con i ciociari: l’utilità dei tanti esuberi, Karsdorp in primis dopo la cessione saltata all’Atalanta.