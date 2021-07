Dzeko e Mourinho, prove di feeling. E se alla fine il bosniaco restasse a Roma?

gazzetta.it (C.Zucchelli) – Tra Dzeko e Mourinho in questi primi giorni a Trigoria qualcosa è scattato. E’ presto per dire se basterà questo per far rimanere il bosniaco, ma per ora Edin è sempre in cima al gruppo. Quando ci sono da fare gli esercizi di coppia è il primo e riceve i complimenti del preparatore, quando ci sono piccole partitelle competitive non solo ci mette qualcosa in più ma scherza anche con Mourinho se tutto non va come previsto.

Sui social non è passata inosservata la stories su Instagram ricondivisa che recita “I campioni non si toccano“. Dzeko sa che sarà un’altra estate da tira e molla e anche Mourinho ne è consapevole. Per quanto entrambe le parti abbiano messo in preventivo un addio, non è detto che le cose possano andare in questo verso. Mourinho sa che in questo mercato sarebbe difficile trovare un giocatore al livello di Dzeko che è molto tentato dal provare a vincere una coppa con la Roma.