Dzeko e Milik, la Juventus pressa

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Subentra un nuovo elemento: l’impazienza della Juventus. Fabio Paratici ha chiarito che il tempo per le schermaglie è finito e siccome la tensione si aggiunge a quella della Roma, che deve chiudere in fretta con il Napoli per Milik, è ragionevole pensare che l’affare si possa sbloccare nelle prossime ore, altrimenti salta tutto. Non giocando a Verona Edin Dzeko ha raggiunto un punto di non ritorno, ma i giallorossi non hanno un piano B realmente definito e potrebbero essere costretti a virare su una soluzione d’emergenza per consegnare il centravanti a Fonseca. Il Napoli deve accordarsi con Milik per una serie di pendenze relative allo scorso anno e la Roma vuole spendere un po’ di meno. L’interesse di tutti è arrivare a dama, ma il Napoli ha un vantaggio: può attendere fino alla fine del mercato, mentre Roma e Juve hanno bisogno di accelerare per completare le rispettive rose. Fonseca intanto ha chiamato Milik, spiegandogli che lo considera più adatto di Dzeko per il suo sistema di gioco, mentre il bosniaco per il tecnico è già un capitolo chiuso.