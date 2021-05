Dzeko e la Roma ora sono più vicini

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Dzeko, passi avanti. La sua posizione dovrà essere esaminata da Mourinho, ma rispetto a qualche settimana fa aumentano le possibilità che rimanga alla Roma anche l’anno prossimo. Edin non vorrebbe andare via, dopo sei anni si trova bene in giallorosso, ama la città, la sua famiglia non vorrebbe lasciare la villa di Casal Palocco. Appena finita il campionato ha deciso di staccare la spina. È partito per una breve vacanza con la moglie Amra a Dubai.

La prossima settimana sarà quella decisiva per capire il suo futuro, quando il suo procuratore Alessandro Lucci incontrerà Tiago Pinto, dopo l’incontro con Mourinho. Tra i due c’è un ottimo rapporto e hanno già parlato della situazione del centravanti, che se vuole restare non sarà mai un problema per la Roma.

Il tecnico portoghese stima molto Dzeko, probabilmente ci sarà un contatto tra i due nei prossimi giorni. Il fatto che Edin sia stato scelto insieme ad altri compagni che faranno parte della nuova Roma (Mancini, Pellegrini, Zaniolo) per fare il testimonial alle maglie della New Balance che saranno indossate dalla squadra dalla prossima stagione è molto indicativo.