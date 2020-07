Dzeko è giù. Kalinic ci prova

Corriere dello Sport (R.Maida) – Presente e futuro, qualità e freschezza si mescolano in questo frullatore di sensazioni balcaniche. La Roma parte stamattina per Brescia con una novità importante: in attacco giocherà Nikola Kalinic e non Edin Dzeko, il capitano, il leader, il fuoriclasse. Fonseca lo ha visto “un po’ stanco” e per questo lo gestisce, pensando anche alle due partite da giocare all’Olimpico la settimana prossima contro Verona e Inter. Certo Kalinic è stato un supporto inesistente nella brutta serata di Roma-Udinese ma a Brescia, come fece quattro mesi fa a Cagliari, potrebbe dare segnali di risveglio. Così si augura almeno l’allenatore, che dalla ripresa del campionato ha rinunciato con una certa frequenza ai giocatori più esperti ed influenti dello spogliatoio, cioè Dzeko e Kolarov.