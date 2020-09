Dzeko, è arrivata la notte del giudizio

Corriere dello Sport (M.Evangelisti) – Il passaggio di Dzeko alla Juventus sembrava sicuro ed è venuto meno, di pari passo con quello di Milik alla Roma. Come altri affari fatti finchè non è venuto il momento di frugarsi nelle tasche e di scoprire che non c’era un centesimo. Dovrebbe esserci abitutato visto che nella sua vita romana gli è accaduto più di una volta. Stava per succedere anche quando è arrivato dal Manchester City. Questa volta Dzeko aveva deciso e fosse per lui oggi sarebbe davvero dalla parte opposta e non a cercare di progettere il futuro di un allenatore del quale ha discusso l’idea stessa di calcio dopo la bastonata contro il Siviglia. Tuttavia chi conosce Dzeko non dubita di lui, compreso Fonseca. Non resta ai giallorossi che fidarsi del bosniaco, della sua professionalità, del suo cuore, della sua titanica rivolta contro il fato. Dzeko era del Chelsea nel gennaio del 2018, nel 2019 dell’Inter. Stavolta è una delusione vera, di quelle capaci di far crollare una fede.