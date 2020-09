Dzeko diventa papà. Il bosniaco non partirà con la squadra ma raggiungerà Cagliari nel pomeriggio

Edin Dzeko diventa papà per la terza volta. Dopo Una e Dani è nata Dalia, nella clinica Mater Dei . Il calciatore bosniaco non partirà con il resto della squadra in direzione Cagliari per l’ultima amichevole precampionato contro gli uomini di Eusebio Di Francesco, ma li raggiungerà più tardi nel pomeriggio. Il capitano giallorosso ha condiviso una foto su Instagram per celebrare la nascita, scrivendo: “Benvenuta al mondo, nostro piccolo fiore“. Anche la Roma, tramite il proprio profilo Twitter, ha fatto le congratulazioni al numero 9 e alla moglie.

🌸 Benvenuta Dalia 🌸 Tanti auguri a mamma Amra e a papà @EdDzeko 🤗#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) September 12, 2020