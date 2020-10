Dzeko deluso. Caccia al riscatto col Benevento

La Repubblica (F. Ferrazza) – Dopo un periodo tormentato, tra il mancato passaggio alla Juventus, gli errori in campo con la Roma e l’eliminazione della sua Bosnia dalle qualificazioni per Euro 2021, Edin Dzeko cerca il riscatto. Il centravanti deve ritrovare gli stimoli giusti, con la stabilità e la fiducia che la Roma gli può garantire. Arriva però una buona occasione per ritrovare il feeling con la porta avversaria: domenica prossima, alla ripresa del campionato, Dzeko affronterà da capitano il Benevento e ha come obiettivo raggiungere il quarto posto solitario della classifica dei marcatori giallorossi di sempre. Fonseca lo attende, consapevole della sua importanza, nonostante le divergenze post–Siviglia.