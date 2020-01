Dzeko-Cristiano, la strada del gol. Diawara-Pjanic la forza delle idee

I duelli durante Roma-Juve saranno tanti. In difesa è Bonucci contro Smalling. Il primo è un distributore automatico di palloni mentre il secondo ha una presenza fisica non da poco. Kolarov contro Alex Sandro. Il serbo è stato molto più continuo, mentre il brasiliano sta vivendo una stagione sulle montagne russe. I due playmaker, Diawara e Pjanic, e i due incursori e rifinitori, Pellegrini e Ramsey. Sarà decisivo, per vincere la partita, aggiudicarsi i duelli a centrocampo. Davanti poi è Dzeko contro Ronaldo. Il primo gioca più per la squadra, il secondo è implacabile sotto porta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.