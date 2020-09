Dzeko-CR7: quasi amici. Da possibile coppia a rivali in 8 giorni

Pagine Romaniste (M.Cecchini – F.Della Valle) – Otto giorni fa, attorno alle ore 11 del mattino, Dzeko aveva prenotato un volo da Ciampino che lo avrebbe condotto a giocare con Ronaldo. Aveva svuotato l’armadietto e si era allenato in modo blando. Il destino ha il senso dell’umorismo e quindi stasera non poteva che piazzargli dinanzi il compagno mancato. Nel mondo dei paradossi c’è un altro che vale sottolineare e riguarda Dzeko col suo allenatore. Si racconta di come lui e Fonseca avessero discusso duramente durante l’intervallo del match contro il Siviglia. A fine partite l’attaccante fu molto tagliente nel giudicare il gioco della squadra. Visto che tante ombre si addensano sul tecnico, toccherà proprio a Dzeko “salvarlo” virtualmente. Da Torino arrivano i complimenti di Pirlo. Per la Juventus sarà il pericolo numero uno, ma è evidente che ci sia un po’ di rammarico per il mancato trasferimento. Per Dzeko stasera sarà un po’ come tornare al punto di partenza visto che i bianconeri lo avevano cercato anche prima di andare alla Roma. Mentre i Friedkin si apprestano a seguire la prima partita casalinga, il mercato sta per portare il vice di Dzeko che è Borja Mayoral: al Real una decina di milioni di euro.