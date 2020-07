Dzeko: “Contenti di aver conquistato il quinto posto. Stiamo migliorando partita dopo partita”

Edin Dzeko, attaccante della Roma, è stato intervistato durante il post partita di Torino-Roma 2-3. Queste le sue parole:

DZEKO A ROMA TV

6 vittorie nelle ultime 7 partite. Avete trovato continuità…

Stiamo migliorando partita dopo partita. Era una gara importante per rimanere al quinto posto e assicurarci l’Europa League. Ce l’abbiamo fatta e siamo contenti.

Gara difficile…

Sì, anche se penso che fisicamente stiamo molto bene. Tutta la squadra. Faceva un caldo incredibile ed era ancora più difficile. Abbiamo lottato fino alla fine.

106 gol, miglior realizzatore straniero…

Sono contento, ma ogni gol che faccio se porta tre punti alla squadra conta ancora di più. Come attaccante però sono sempre contento quando faccio gol, peccato per la seconda rete che mi hanno detto che ero in fuorigioco.

Adesso c’è la Juventus, poi il Siviglia…

Sicuramente il quinto posto è nostro, ma sabato c’è una partita prima del Siviglia. La testa però sta già un po’ in Germania.