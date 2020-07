Dzeko, c’è l’Inter: ecco il tuo incrocio

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Passato, presente e, forse, anche futuro. Le strade di Edin Dzeko e dell’Inter si incrociano nuovamente, questa sera in campo, ma presto anche nel calciomercato. I nerazzurri da ormai due stagioni corteggiano il bosniaco per portarlo alla corte di Conte, lo stesso tecnico che nel gennaio di tre anni fa aveva fatto di tutto per convincerlo a trasferirsi nel suo Chelsea. La dirigenza giallorossa non può più permettersi l’attaccante e lo stesso bosniaco è rimasto deluso dal “tradimento” della squadra che fedelmente non aveva lasciato dodici mesi fa. Insomma, c’è crisi tra le parti e questa volta la frattura pare insanabile