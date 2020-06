Dzeko ribalta la Sampdoria ma il quarto posto resta a sei punti

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – A Boston e a Houston è possibile si siano fregati le mani. La Roma ha ribaltato la Sampdoria, grazie a una sontuosa doppietta di Dzeko, dopo una prestazione non brillante. Fonseca ha schierato i suoi con un mix di giovani e vecchi mai visto, in particolare fa esordire Ibanez e Perez dal primo minuto in campionato. I blucerchiati si sono però portati in vantaggio con Gabbiadini dopo un passaggio sbagliato di Diawara e sfiorano più volte il 2-0. La prima vera svolta però è con i cambi: nel secondo tempo entra Pellegrini che serve un assist meraviglioso a Dzeko che pareggia il match. Il secondo invece lo fa aiutato da Cristante, anche lui entrato a partita in corso. I giallorossi continuano a sperare nel quarto posto mentre la Samp giocando cosi non avrà problemi a salvarsi.