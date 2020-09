Dzeko alza il pressing

Tuttosport (F.Cornacchia, G.Vaciago) – Edin Dzeko sarebbe dovuto arrivare ieri a Torino, ma non arriverà neanche oggi. Il bosniaco e la Juventus sono d’accordo su tutto da giorni e sempre più irritati per quanto sta accadendo tra Milik, la Roma e il Napoli. Dzeko da giorni è separato in casa a Trigoria e sabato è rimasto per 90 minuti in panchina contro il Verona. Per il momento continua a confidare in una svolta rapida tra Aurelio De Laurentiis e Milik, e tra la Roma e il Napoli, con i giallorossi che vorrebbero trasformare il prestito in biennale. La formula non fa impazzire il numero 1 del Napoli, motivo per cui non si possono escludere slittamenti o una rottura. Il bosniaco farà comunque di tutto per convincere la Roma a liberarlo, ma in tanto alla Continassa valutano un piano B.