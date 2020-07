Dzeko al San Paolo tra luci e ombre

Il Corriere dello Sport (G.Marota) – Fonseca ieri in conferenza stampa ha assicurato la presenza del numero 9: “Penso che è chiaro che Dzeko giocherà domani, non ha giocato l’altra”. Il quinto miglior marcatore della storia giallorossa è sembrato stanco contro il Milan ma i fatti dicono che nelle 53 reti segnate dalla Roma, lui ci ha messo lo zampino per ben 20 volte con un gol o un assist. È l’unico giocatore giallorosso ad aver raggiunto la doppia cifra in termini realizzativi (14), molto più staccato Mkhitaryan (6). Al San Paolo poi il bosniaco si esalta. In casa del Napoli, negli ultimi tre ani, ha realizzato due doppiette. Negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento della Juventus ma anche di un ritorno dell’Inter che lo aveva trattato in estate. Nel caso arrivassero proposte concrete il club le valuterebbe.