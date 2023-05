Non serve la sconfitta contro l’Inter per sfaldare un gruppo solido come quello della Roma. I giallorossi si preparano alla sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì allo stadio Olimpico. I 25′ giocati dalla Joya contro l’Inter lasciano ben sperare. Nel frattempo Dybala come molti dei suoi compagni, lancia un messaggio di unione su Instagram: “Tutti insieme uniti, più che mai”.