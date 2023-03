Dybala svolge allenamento extra: “Costanza, disciplina ma soprattutto passione” – FOTO

L’allenamento di Paulo Dybala continua anche fuori dal campo. La Joya oggi ha svolto il consueto allenamento coi compagni sul campo di Trigoria per preparare la sfida di andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociead, in programma giovedì alle ore 18:45. L’argentino dopo la seduta di oggi ha svolto un allenamento in casa come condiviso proprio dallo stesso giocatore attraverso un post su Instagram: “Costanza, disciplina ma soprattutto passione”, la didascalia utilizzata. Paulo si prepara ed è carico per le notti europee.