La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Ieri la Roma è tornata ad allenarsi per preparare la partita di domani pomeriggio a Monza. La bella notizia per l’allenatore giallorosso è il ritorno in gruppo di Enzo Le Fée, che mancava da circa 40 giorni Domani, invece, Juric tornerà a schierare l’artiglieria pesante, con Dovbyk al centro dell’attacco e Pellegrini e Dybala alle sue spalle, come trequartisti. In questo modo qui il tecnico giallorosso punta a risolvere il problema della sterilità dell’attacco, dove su azione finora hanno segnato solo lo stesso Dovbyk, Shomurodov (si sta lavorando per allungargli il contratto di un anno, fino al 2027) e Baldanzi.