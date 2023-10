Paulo Dybala è intervenuto nel pre partita di Roma-Frosinone. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

Ieri Mou ha chiesto l’aiuto di voi, che potete fare per aiutare la Roma??

Ognuno di noi deve dare qualcosa in più, per il mister, la squadra, la società e i tifosi. Non siamo dove era nella nostra mente ad inizio campionato ma dobbiamo lavorare, siamo all’inizio.

Cosa manca alla Roma?

Vincere.

Stai stringendo i denti o stai bene? Hai giocato 90’ per due partite e questa sarebbe la terza?

No. Sto bene davvero, cerco di lavorare per giocare sempre, sono a disposizione del mister per qualsiasi partita e lui valuta quando farmi riposare o giocare. Cerco di stare sempre bene per poter giocare.