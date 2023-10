Nel pre partita di Roma-Frosinone Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Stasera da continuità al modulo anche a scapito di Cristante?

“Si. È un modo equilibrato di stare in campo. Ieri abbiamo provato con altri giocatori a fare quel ruolo e non sono stati positivi. Iniziamo la partita con Bryan lì, penso ci sia più sicurezza. Karsdorp, Mancini, Spinazzola hanno giocato tanto insieme quando Smalling era infortunato. Cerchiamo di dare stabilità con questa linea dove solo N’Dicka è nuovo”.

Karsdorp?

“E’ stato infortunato e operato, in questa stagione ha iniziato progressivamente a lavorare, ha giocato qualche minuto nella prima fase, ha giocato da titolare in Europa League e adesso dopo che Kristensen ha giocato due di fila, andiamo con lui. Sostegno totale della tifoseria? Non penso sia una domanda corretta da fare ad un’ora dalla partita”.

Che reazione si aspetta dal pubblico, si aspetta di essere sostenuto?

“Ti dico onestamente, tu fai il tuo lavoro e io faccio il mio. Non penso che sia la domanda giusta per un tecnico che tra un’ora gioca”.