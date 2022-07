Dybala, oggi il sì. C’è una clausola rescissoria di dimensione segreta

Dopo la telefonata di Mourinho, ora per Dybala bisogna parlare di soldi. Tiago Pinto è partito con calma. Ha offerto agli agenti 4,5 milioni di euro con bonus non difficili da ottenere. Per risultare più convincente il gm ha aggiunto una clausola rescissioria di dimensione segreta ma non molto elevata, che permetta a Dybala di liberarsi dal contratto con la Roma anche alla fine della prima stagione. Casomai le cose non funzionassero o arrivasse un’offerta irrinunciabile. Lo riporta il Corriere dello Sport.