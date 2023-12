Corriere della Sera (G. Piacentini) – Non dovrebbe essere troppo lunga l’assenza dal campo di Paulo Dybala. Gli esami approfonditi saranno fatti oggi, ma i primi controlli dopo lo stop con la Fiorentina (flessore della coscia sinistra) hanno escluso guai seri: se sarà confermata l’assenza di lesioni, la Joya salterà la gara di Europa League di giovedì (ore 18.45) con lo Sheriff e la trasferta di Bologna. Tornerà a disposizione il 23, all’Olimpico, contro il Napoli.

Lukaku giocherà in Europa League, visto che non ci sarà a Bologna, domenica, per squalifica. La Roma è convinta che l’espulsione costerà al belga una sola giornata di squalifica, come successo a Boloca, del Sassuolo, per il fallo su Paredes. C’è però anche la possibilità di uno stop di due giornate per fallo violento. Ieri il viola Kouamé ha pubblicato una foto della gamba infortunata su Instagram, commentandola così: “Thanks God”, cioè “Ringrazio Dio”.