Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Non era questo il risultato che volevamo, ma la testa è già alla prossima” deluso, Dybala, per la mancata vittoria della Roma a Torino. Giovedì contro il Genoa possibile il rientro dal primo minuto di uno tra Pellegrini e Aouar. Serata importante per Cristante, che con 234 presenze in giallorosso ha raggiunto al trentesimo posto nella classifica all-time Amedeo Amadei.