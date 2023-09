La Repubblica (M.J.) – Si terrà oggi alle 17 presso la Casa delle Tecnologie Emergenti in piazzale della Stazione Tiburtina il terzo incontro del dibattito Pubblico per la costruzione del nuovo stadio dell’AS Roma. Il nuovo workshop sarà incentrato sulle politiche urbane sottese alla costruzione del nuovo impianto e la localizzazione delle infrastrutture da realizzare. Tra i temi anche la qualità dell’ambiente, il benessere degli abitanti e del territorio, argomento su cui battaglieranno i comitati per il “no” allo stadio.