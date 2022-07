Dybala: “La voglia della Roma ha fatto al differenza. Società con basi solide per il futuro e un allenatore come Mourinho. Non vedo l’ora di salutare i tifosi”

Paulo Dybala è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’argentino ha firmato un contratto che lo lega ai giallorossi fino al 2025. Queste le sue prime dichiarazioni da romanista, ai canali ufficiali del club:

“I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso”.