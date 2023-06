Paulo Dybala si gode le vacanze estive con la sua compagna Oriana Sabatini. In attesa del rientro a Trigoria che dovrebbe essere il 10 luglio, la Joya si riposa in America: prima a Orlando per la partita “The Beautiful Game” organizzata da Ronaldinho e Roberto Carlos per beneficenza, e ora New York tra un giro in elicottero e una passeggiata a Times Square.