Corriere della Sera (G. Piacentini) – Non è ancora cessato l’allarme riguardo a Dybala. Ieri l’argentino, alla ripresa degli allenamenti, avrebbe dovuto lavorare insieme al resto della squadra, ma così non è stato. La Joya, fermo per il problema muscolare rimediato nel finale contro l’Elfsborg che gli ha fatto saltare la trasferta di Monza, ha però aumentato i carichi di lavoro e oggi punta a tornare in gruppo. Oggi dovrebbero esserci anche Celik, Baldanzi, Ndicka e Shomurodov. L’ultimo a rientrare sarà Paredes, impegnato la notte scorsa con l’Argentina contro la Bolivia. El Shaarawy è fermo per un problema muscolare al polpaccio e sarà sicuramente out con l’Inter, mentre Le Fée si è allenato in gruppo.

Foto: [Alessandro Sabattini] via [Getty Images]