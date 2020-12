Due nodi da sciogliere: Veretout e Pellegrini

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma è rientrata nella notte da Sofia, Fonseca ha fatto riposare molti titolari in vista di domenica. Contro il Bologna rientra Smalling, che ieri a Sofia ha giocato un tempo e guiderà la difesa con Kumbulla e Ibanez. Il tecnico poi spera di recuperare Veretout, che si era fermato per uno stiramento a Napoli e Pellegrini, che domenica scorso contro il Sassuolo si è infortunato alla caviglia in uno scontro con Obiang. Se il primo recupera giocherà in mezzo al campo con Cristante, mentre Pellegrini sarà avanzato alle spalle di Dzeko per sostituire lo squalificato Pedro. L’altro punto interrogativo riguarda il portiere. Ieri Lopez è stato risparmiato e in porta è andato il giovanissimo Boer perché Mirante ha un problema e non è sicuro il suo recupero. Nel frattempo ieri è stato depositato il ricorso presso il collegio di garanzia del Coni che ha sede al Foro Italico contro il 3-0 a tavolino con il Verona. La Roma ha affidato il ricorso all’avvocato Antonio Conte e si è rivolta alla Corte di cassazione dello sport. Rispetto alla Corte d’apello federale, qui si apre tutta un’altra partita, in questo caso il collegio di garanzia del Coni giudica sulla legittimità della norma. La Roma ha incentrato il suo ricorso sull’assenza di dolo, nel caso dell’errore nell’inserimento di Diawara nelle liste. Ovviamente il tutto con fatto con il via libera dei Friedkin.