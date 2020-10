Ds, l’elenco si accorcia: Rangnick si chiama fuori

Il Messaggero – Prosegue la ricerca di un nuovo direttore sportivo per la Roma. Dalla lista dei profili papabili, però, ieri è stato cancellato un altro nome, quello di Ralf Rangnick. Il dirigente tedesco, autore del miracolo Lipsia e nei scorsi mesi vicino ad approdare al Milan, ha dichiarato in un’intervista ad ElPais di non essere in trattativa con i giallorossi. Dan e Ryan Friedkin dunque continuano a sondare il terreno, con Emenalo e Campos in cima alla lista dei desideri. Il primo è libero, dopo aver lasciato il Chelsea tempo fa, mentre il secondo è vicino a rescindere il suo contratto con il Lille. Non è da escludere comunque l’ipotesi di un dirigente che possa aiutare Fienga nel mercato di gennaio, in attesa di un vero e proprio ds a giugno.