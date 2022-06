Douglas Luiz, un pilastro per Mourinho

Corriere dello Sport (R. Maida) – Douglas Luiz più Frattesi nel prossimo centrocampo della Roma: non è fantascienza, ma ora come ora neppure realtà. Serve tempo perché la squadra che ha in mente Mourinho prenda forma. Per il centrocampista classe 1998 l’Aston Villa chiede 30 milioni di euro, per Frattesi il Sassuolo venderà solo a determinate condizioni. Serve pazienza.

In settimana Mourinho dovrebbe ottenere il nuovo terzino destro, il turco Celik, che arriverà dal Lille per 6,8 milioni più bonus. In arrivo anche Solbakken, per il quale bisognerà aspettare ancora un po’. Durante gli ultimi giorni di giugno la Roma si dedicherà soprattutto alle cessioni, per rinforzare il bilancio e per garantirsi qualche plusvalenza: le uscite saranno Kluivert, Veretout, Carles Perez, Diawara e Villar.

A Mourinho, in ogni caso, piacerebbe migliorare il potenziale offensivo della squadra, motivo per cui ha chiesto Sabitzer, austriaco in uscita dal Bayern Monaco, e un terzo attaccante da affiancare ad Abraham e Shomurodov. Il nome giusto potrebbe essere quello di Kalajdzic, gigante austriaco dello Stoccarda, anche se non è escluso che arrivi una seconda punta, un profilo simile a Mertens, ma non il belga.

Resta aperta la questione Zaniolo: non sono ancora arrivate offerte per il numero 22, ma prima o dopo accadrà e se partirà la Roma inserirà un giocatore forte alla Berardi. Questione Cristiano Ronaldo: la dirigenza ha assicuro che il portoghese non andrà in giallorosso per 25 milioni di motivi e per i rapporti poco amichevoli con Mourinho.