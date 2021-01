Dopo tre mesi torna la vittoria

Corriere della Sera (M. Calabresi) – A tre mesi dall’ultimo successo (17 ottobre a San Marino) la Roma femminile è tornata a vincere in campionato. Lo ha fatto battendo 3-2 il Napoli al Tre Fontane. Le giallorosse hanno reagito allo svantaggio firmato da Popadinova con Serturini e il rigore di Andressa. Nella ripresa, dopo il 2-2 di Hucher, decisivo il colpo di testa di Bartoli. Novanta minuti in panchina per il neoacquisto Linari. Sabato altra sfida casalinga contro il Sassuolo.