Dopo Nuno Campos anche il preparatore atletico Pedro Moreira saluta Fonseca: “Tutta la fortuna del mondo” – FOTO

Dopo l’addio di Nuno Campos a Fonseca, anche un altro membro dello staff del tecnico se ne va: il preparatore atletico Pedro Moreira saluta l’ex allenatore della Roma. Questo il suo post su Instagram:

“Dal 2012/13 al 2020/21. Questi sono stati gli anni in cui ho avuto il privilegio di far parte dello staff tecnico di Paulo Fonseca. Un rapporto di nove stagioni sportive e molte esperienze vissute dentro e fuori dal campo, una forte amicizia che resterà per sempre. Titoli, medaglie, festeggiamenti, gioie, tristezza, lacrime, discussioni, condivisioni, allenamenti, pianificazioni, strategie, esercizi, analisi e tante altre cose che hanno fatto parte di questa mia crescita, condivisa dagli anni trascorsi insieme. Ricordi indimenticabili, che resteranno nella mia e nella nostra storia. Un GRAZIE speciale per la possibilità che ho avuto di diventare professionista di calcio, al fianco di professionisti e amici. Che il futuro possa continuare a portarci cose buone in questa nostra passione. Tutta la fortuna del mondo!”.