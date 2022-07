Dopo lo stop dell’Inter Mourinho in pressing per Dybala alla Roma

Il Corriere dello Sport (R.Maida) – Uno sforzo fuori budget, il botto della differenza: José Mourinho insiste, vuole Paulo Dybala. E’ lui l’unico calciatore che ha chiesto con decisione alla Roma, convinto che possa garantire alla squadra il salto di qualità verso l’alta classifica. Non sarà facile convincere i Friedkin e forse nemmeno Dybala, che aspetta l’Inter. Ma Mourinho continua a premere sul tasto argentino perché spera ancora di soffiarlo alla concorrenza. Paradossalmente può essere Dzeko ad aiutare la Roma: dev’essere lui a liberare il posto a Dybala ad Appiano Gentile, visto che guadagna più o meno la stessa cifra richiesta dalla Joya.

Alla Roma, nei due incontri che risalgono alla tarda primavera, il procuratore aveva chiesto 8 milioni netti a stagione per 3 anni più salate commissioni e l’entry bonus. Questi presupposti avevano tolto ogni fantasia a Tiago Pinto, che deve mediare tra le ambizioni di Mourinho e le esigenze dei Friedkin. Con il passare dei giorni però Dybala ha compreso che il mercato è cambiato e pur preferendo la vetrina della Champions, è orientato ad abbassare le pretese per trovare un posto sicuro. Da svincolato sperava di trovare la fila sotto casa, invece ha scoperto lo smarrimento della disoccupazione dorata. La Roma è ora una tentazione emotiva e la presenza dello Special One rappresenta una certezza in termini di progetto, di cui Dybala diventerebbe uno dei cardini. E’ evidente che la Roma debba prima vendere Zaniolo per pensare di assoldare un campione in attacco.