Dopo le feste 5 vittorie in 10 anni

La Roma alla ripresa del campionato a gennaio, ha vinto 5 volte negli ultimi 10 anni, pareggiando in 2 occasioni e uscendo sconfitta per ben 3 partite. L’ultimo successo risale alla scorsa stagione, quando i giallorossi liquidarono all’Olimpico il Torino per 3-2. Amaro invece fu il 2018, quando la Roma venne sconfitta in casa 1-2 dall’Atalanta di Gasperini. Nel 2017 successo esterno a Genoa, grazie a un autogol di Izzo. Un pazzo 3-3 esterno aprì il 2016 a Verona contro il Chievo. La prima partita del 2015 venne decisa da un goal di Astori, a Udine contro l’Udinese. Per parlare di ko in trasferta, occorre andare nel 2013 e nel 2014, anni in cui la squadra capitolina ricevette prima un poker dal Napoli, poi un tris dalla Juventus. Nel 2012 due rigori di Totti annientarono il Chievo all’Olimpico. Mentre una vittoria larga nel 2011 contro il Catania, 4-2 all’Olimpico, e un 2-2 a Cagliari nel 2010, chiudono il decennio. Lo riporta il Corriere dello Sport.