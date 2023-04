Dominio Roma: tutte le giovanili regine d’Italia

Corriere dello Sport – La Primavera è in corsa per lo scudetto e per l’ultimo atto della Coppa Italia. Ma sotto c’è un mondo intero che viaggia spedito verso il post season a petto in fuori. La Roma, infatti, comanda le classifiche dell’Under 18 fino all’Under 14. E nell’ultimo weekend tre formazioni giovanili si sono prese le chiavi della città battendo i cugini della Lazio in trasferta. Sotto i riflettori tanti elementi che giocano sotto età.

Sul trono con otto punti di vantaggio al Lecce quando mancano ancora otto partite da giocare. Ha trovato un finalizzatore implacabile come Misitano, un portiere di cui si dice un gran bene come Razumejevs e risorse infinite, leggi per esempio Marazzotti, l’uomo del 2-0 definitivo. La rosa del turco Tanrivermis è completa e ricca di talento con i vari Plaia, Ivkovic, Mannini, Graziani e Bolzan.

La Roma di Falsini, campione in carica dell’Under 16, ha ammazzanto il girone D. Nonostante l’aritmetico passaggio alla seconda fase del campionato, i giallorossi hanno messo in archivio nel derby un 4-0 che ha messo nei guai la Lazio, che adesso si giocherà il secondo posto in un testa a testa con il Frosinone. Gli ingredienti? Difesa solita e un attacco che punge, in particolare con Coletta, autore di una doppietta e di sette gol nelle ultime quattro partite.

Anche i più piccoli dell’Under 15 sono già certi di approdare agli ottavi di finale dopo il 3-2 in casa della Lazio, lì nel tabellone che arriva allo scudetto. Il successo nella stracittadina è servito per blindare la vetta. Adesso manca un ultimo step a Falcetta e compagni: mettere da parte almeno un punto nell’ultimo turno per assicurarsi il primato e quindi un accoppiamento più morbido.