Dominio e rigori, la Roma va

Il Tempo (T. Carmellini) – Nell’ultima gara casalinga di campionato arriva un’importante soddisfazione per Fonseca: tre punti e quattro lunghezze dal Milan a due giornate dalla fine. Decisivi due rigori di Veretout, il primo nettissimo il secondo contestatissimo. In mezzo il gol inutile di Milenkovic, autore anche di un bruttissimo contrasto che costerà stamattina l’operazione a Villa Stuart di Pellegrini. Fonseca ha ritrovato la squadra e la difesa a tre è diventato il pilastro su cui far crescere la Roma del domani. Ora servono tre punti per blindare il quinto posto e concentrarsi unicamente sull’Europa League.