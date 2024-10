Il Tempo (M. Cirulli) – Dopo la vittoria di misura contro la Dinamo Kiev la Roma dovrà immediatamente pensare a preparare la trasferta di Firenze in programma domenica sera. Il turnover attuato in Europa League permetterà a Juric di affrontare la Viola con alcune forze fresche, come Dybala e Pellegrini, subentrati solamente a gara in corso, oltre a Dovbyk, sostituito a inizio secondo tempo. Non preoccupano le condizioni di Cristante, rimasto a terra per un duro contrasto con Kabaiev all’84’. L’ex Atalanta infatti dopo l’ingresso dello staff medico ha terminato la partita e sembra non essere in dubbio contro la squadra di Palladino.

Juric inoltre conta di recuperare El Shaarawy: il “Faraone” è ancora alle prese con lo stiramento accusato a inizio mese con il Monza, infortunio che lo costrinse al cambio dopo appena 20 minuti e a svolgere carichi di lavoro personalizzati, ma dovrebbe strappare una convocazione. Oltre a Saelemaekers, che avrà bisogno ancora di qualche settimana di recupero dopo l’intervento dopo la frattura composta del malleolo mediale, gli altri due assenti contro la Dinamo Kiev non preoccupano la Roma.

Mancini e Soulé non hanno infatti partecipato al primo successo europeo a causa di un attacco febbrile, ma vogliono rendersi disponibili già a partire dalla prossima giornata di campionato. Ancora zero minuti per Hummels: il centrale tedesco, che ha svolto del riscaldamento per tutto il secondo tempo, non è subentrato, dovendo così rimandare il suo debutto con la maglia giallorossa.

