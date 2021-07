Domani Spinazzola vola in Finlandia dal professor Orava

Dopo l’infortunio al tendine d’achille rimediato con il Belgio, per Spinazzola è già tempo di ripartire. Il laterale giallorosso è da poche ore tornato a Roma dopo aver salutato i suoi compagni di Nazionale e deve affrontare la parte più complicata. Adesso l’operazione che, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Marco Nosotti, si terrà in Finlandia dal professore Sakari Orava dell’Hospital NEO di Turku. Il luminare è uno specialista di tendini, tanto che è denominato “il medico dei miracoli”. Nel 2019 curò anche un altro ex giallorosso, Bryan Cristante, vittima di un distacco del tendine dell’adduttore destro nei primi minuti della gara contro la Sampdoria.