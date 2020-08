Domani Pastore si opererà a Barcellona

Corriere dello Sport (R. Maida) – Proseguono i problemi fisici per Javier Pastore. Il fantasista argentino domani si opererà a Barcellona in artroscopia per cercare di risolvere il problema all’anca, che lo ha tenuto fermo per parecchio tempo durante la stagione appena terminata. I tempi di recupero, se l’operazione dovesse riuscire al meglio, sono stimabili in due mesi, ma la Roma nel frattempo non potrà neppure provare a venderlo. Se l’intervento chirurgico non fosse risolutivo, Pastore sarebbe disposto a valutare un’ipotesi di risoluzione consensuale del contratto (ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione, scadenza al 30 giugno 2023).