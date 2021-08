Disservizi online per la prelazione degli abbonati: la rabbia dei tifosi

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Roma-Fiorentina, sale la febbre per la prima di campionato. Alle ore 11 del 16 agosto è scattata la prelazione per gli abbonati Serie A 2019-20. Tantissimi sono stati i tifosi che hanno fatto la fila online per trovare il fatidico biglietto. Questo il comunicato del club nella giornata di ieri:

“Il momento tanto atteso è arrivato: ricomincia la Serie A! Unisciti a noi allo Stadio Olimpico, domenica 22 agosto alle ore 20:45 per la prima di campionato contro la Fiorentina. Alle 11:00 del 16 agosto è scattata la prelazione per gli abbonati Serie A 2019-20: potranno usufruire di un prezzo scontato con un massimo di 4 biglietti per transazione”.

Ci sono stati però dei problemi. Nello specifico dei disservizi nella parte bancaria del sistema, che ha prodotto attese di ore (qualcuno addirittura 7-8 ore o anche di più). Molti completavano le procedure che però, in fase terminale, si annullavano costringendo il malcapitato a ricominciare daccapo. La Roma non si è mostrata indifferente al tema e ha posticipato la chiusura della prelazione per gli abbonati 2019-2020 ad oggi, alle ore 16.