Diritti Tv, la Serie A sempre più indietro

La Gazzetta dello Sport (V. Piccioni) – I numeri relativi alla crescita dei ricavi dei diritti tv nei cinque maggiori campionati mostrano le incredibili differenze tra la Premier League e la Serie A. In 10 anni il torneo inglese ha fatto un balzo di 2,766 miliardi di maggiorazione di ricavi annui rispetto al +398 milioni registrato dalla A, superata dalla crescita della Liga e della Bundesliga.

Il campionato inglese guadagna sul fronte dei ricavi internazionali da diritti tv circa 10 volte di più della Serie A, che sta lavorando per cercare di diffondere il calcio in alcune zone come il Medio Oriente e il Nord Africa. Al momento, però, è ferma a un paio di centinaia di milioni fra Infront (139 milioni in pratica per quasi tutto il mondo) e Cbs (per il Nord America).