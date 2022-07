Diletta Leotta: “I Friedkin hanno fatto un acquisto importantissimo. Sarebbe bello intervistare insieme Mourinho e Dybala”

Il campionato sta per ripartire e Diletta Leotta, confermatissima come volto di punta di Dazn, è pronta per iniziare. Intervistata nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla prossima Serie A. Queste le sue parole:

Ai blocchi di partenza quale squadra le sembra più attrezzata per vincere?

Troppo difficile dirlo ora, ma penso sarà un campionato bellissimo. La Juventus non credo proprio resti a guardare dopo una stagione senza successi, si è rinforzata tanto con Di Maria e Pogba, che purtroppo si è fatto male. L’Inter ha ritrovato Lukaku, il suo uomo scudetto, che per Simone Inzaghi è senza dubbio un’arma in più. Il Napoli invece ha perso pedine importanti, ma ha un allenatore straordinario come Spalletti che può fare la differenza. Quanto al Milan, lo abbiamo visto da vicino tempo fa per lo speciale di Dazn sui ritiri, Inside: c’era una fortissima onda energetica di gioia che mi fa pensare che quell’entusiasmo possa fare la differenza. Senza dimenticare la Roma di Dybala, i Friedkin hanno fatto un acquisto importantissimo e sono sicura che Mourinho riuscirà a tirare fuori da lui il meglio, grazie anche alla passione dei tifosi.

Adesso chi vorrebbe intervistare?

La coppia Mourinho-Dybala, sarebbe bello intervistarli insieme.