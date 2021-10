Digitalbits, virtuali anche i soldi incassati

A fine luglio la Roma annunciava così la partnership con Digitalbits: “L’As Roma è lieta di annunciare un accordo triennale con Zytara Labs, in collaborazione con la DigitalBits Foundation, che vedrà la società di blockchain diventare main global partner del club. L’ampio e rivoluzionario accordo con Zytara avrà, nel corso della partnership, un valore complessivo di 36 milioni di euro“. Come spiega La Gazzetta dello Sport però, la cifra sarebbe così suddivisa: 5 milioni nel 2021-22, 10 milioni nel 2022-23 e 21 milioni nel 2023-24. Il minimo garantito in contanti, però, è pari a solo 500mila euro a stagione, mentre il resto è corrisposto in monete virtuali, token DigitalBits, il cui tasso di variabilità è molto alto. Ciò significa che al momento effettivo dell’incasso la Roma potrebbe percepire di più o di meno di quanto pattuito.