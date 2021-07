Il Messaggero – Ieri la Roma ha presentato la nuova maglia New Balance: colore rosso, collo a V, bordi delle maniche gialli, calzoncini rossi e calzettori rossi con una fascia bianca e gialla. In posizione frontale il nuovo main sponsor Digitalbits, che verserà nelle casse giallorosse 36 milioni. Digitalbits è un azienda fondata in California nel 2017 e si occupa di blockchain opensource e di criptovalute, un mercato che la Roma sta prendendo in seria considerazione.