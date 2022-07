Difesa rimandata, tra Spinazzola e Zalewski è duello

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Oggi è il giorno di Dybala, che ancora deve debuttare con la maglia giallorossa ma già ha fatto impazzire di gioia i tifosi. Ieri la Roma ha ripreso gli allenamenti a Trigoria, dopo aver concluso il ritiro in Portogallo.

Luci e qualche ombra per Mourinho, che ha lavorato tanto per avere subito una partenza forte all’inizio del campionato. Quest’anno si comincia a metà agosto ma ci si fermerà per due mesi a novembre.

Nelle amichevoli in Portogallo (due vittorie, un pareggio e una sconfitta) l’assetto tattico rispetto alla passata stagione non è cambiato, ma Mourinho potrebbe rivedere qualcosa in corso d’opera nei primi test con Dybala in campo.

C’è grande dualismo a sinistra tra Zalewski e Spinazzola, per quel ruolo il tecnico portoghese avrà l’imbarazzo della scelta. Entrambi sono stati tra i giocatori che si sono messi più in evidenza in Algarve. Il primo ha più soluzioni in fase offensiva, il secondo sta trovando la forma dell’Europeo e in fase difensiva copre di più.

Si potranno alternare, mentre dietro di loro sembra chiuso Vina, che in Portogallo è stato utilizzato solo nell’ultima partita contro il Nizza e ha fatto il difensore centrale, che non è il suo ruolo. L’uruguaiano in caso di offerte potrebbe essere ceduto.

La difesa ancora lascia qualche dubbio: gli uomini sono gli stessi della passata stagione. Oltre al totem Smalling che è sembrato in buone condizioni, Mancini e Ibanez sono gli altri due titolari scelti da Mourinho, ma non sempre convincono. Il tecnico lavorerà per migliorare i meccanismi difensivi, ma Tiago Pinto fino all’ultimo cercherà un altro centrale di piede mancino.