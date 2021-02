Difesa rebus, Fonseca costretto a ripescare Fazio

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma affronterà il Benevento con un reparto arretrato inedito, Smalling e Kumbulla sono ancora out e si spera di recuperarli in vista del Milan, la prossima settimana. Ibanez ha avuto un forte risentimento muscolare ai flessori e non riuscirà a recuperare, Cristante ha accusato una lombalgia ma è difficile valutare, ieri aveva ancora dolore. Oggi proverà, ma ci sono poche ore a disposizione per recuperare. Nella lunga lista degli indisponibili vanno inseriti anche Santon (risentimento muscolare) e Calafiori, che si allena a ritmo ridotto.

Fonseca è costretto a rispolverare Fazio e Juan Jesus, esclusi dalla lista di Europa League e dal progetto tecnico. Fazio non è mai stato utilizzato in campionato, mentre ha collezionato cinque presenze in Europa League, ma ha comunque più possibilità di Juan Jesus. Fonseca potrebbe confermare la difesa in emergenza di Braga, con almeno uno tra Spinazzola e Karsdorp retrocesso. L’unico difensore di ruolo rimasto è Mancini, finito a fare il centrale nella difesa a tre con la fascia di capitano.