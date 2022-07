Dietro il nuovo Zaniolo ci sono 7 chili in meno

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – E’ un altro Zaniolo e c’è un segreto dietro a questo sfolgorante inizio di stagione. Una dieta rigorosa che ha unito al lavoro svolto durante l’estate. Zaniolo ha perso 7 chili, è più agile, più rapido e si è visto in queste prime uscite.

Nicolò si è sbloccato anche di testa. In pochi giorni lo scenario è cambiato, era entrato nell’ordine di andare alla Juventus ma non ci sono i presupposti. Mourinho, che con lui ha parlato, sta cercando in tutti i modi di tenerlo, con la prospettiva di giocare insieme a Dybala.